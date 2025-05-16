Газета «Кузбасс» присоединилась к акции «Сад памяти»

Сегодня сотрудники газеты «Кузбасс» и РИА «Кузбасс» высадили кедры в сквере Юности в Центральном районе областной столицы. В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне там появилась аллея из десятка саженцев, привезенных из питомника в Чебулинском округе.

«Высадка деревьев – это давняя традиция газеты «Кузбасс». Около десяти лет назад наши сотрудники внесли свой вклад в озеленение города Кемерово, посадив саженцы в парке имени Веры Волошиной. На этот раз местом проведения акции стал сквер Юности, благоустроенный несколько лет назад, можно даже сказать, возрожденный, как и наша экологическая традиция, которая, думаю, станет ежегодной», – рассказал главный редактор газеты «Кузбасс» Василий Королев.

Всего в этом году в регионе в рамках акции «Сад памяти» планируется высадить около 2 млн деревьев, почти вдвое больше, чем в 2024-м.