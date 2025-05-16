В Кузбассе подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» – 2025. По информации Министерства труда и социальной защиты Кузбасса, в этом году жители региона подали 60 заявок на участие.

Победителей регионального этапа определяли по номинациям: «Золотая семья», «Многодетная семья», «Семья — хранитель традиций», «Сельская семья». В этом году, честь Года Защитника Отечества в конкурсе введена новая номинация — «Семья Защитника Отечества».

Победителями в номинации «Золотая семья» стала семья Герлейн из Таштагольского округа. Адам Адамович и Любовь Алексеевна женаты 57 лет. В номинации «Многодетная семья» – Кабадеевы из Кемерова. Их семье 17 лет, у Анны и Дениса пятеро сыновей. Победителями номинации «Семья — хранитель традиций» стали Рафаенковы из Юрги. Военнослужащий Виталий и медицинский менеджер Диляра вместе 16 лет. Супруги воспитывают двух дочек.

Лидерами номинации «Сельская семья» были выбраны Култаевы из Кемеровского муниципального округа. В номинации «Семья Защитника Отечества» первое место заняла семья Колесниковых из Киселевска. Юрий и Анастасия вместе 16 лет, в семье подрастают трое сыновей. Супруг — участник специальной военной операции.

Победившие семьи будут представлять регион на федеральном этапе конкурса.