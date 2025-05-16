До этого момента генерал-полковник командовал группировкой «Центр» в зоне специальной военной операции, именно на его направлении воюют бойцы юргинской бригады. Во время поездки в подшефную Горловку губернатор Кузбасса лично встречался с Мордвичевым.

«Знаком с ним давно, периодически общаемся, знаю его как профессионального военного, настоящего патриота, беспокоящегося за наших бойцов. За многочисленные успешные операции его называют «Генерал-прорыв». Сегодня общался с Андреем Николаевичем и узнал, что указом президента России Владимира Путина его назначили главнокомандующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Российской Федерации! Искренне рад. Поздравляю Андрея Мордвичева с достойной оценкой его воинской доблести!», – сказал Илья Середюк.

Под руководством Мордвичева российские войска освободили Мариуполь на южном направлении, Авдеевку, Очеретино, Селидово, Украинск и Курахово – на донецком направлении. Андрей Мордвичев удостоен звания Героя Российской Федерации.

Фото: пресс-служба АПК