Илья Середюк обсудил с жителями Гурьевска благоустройство Сквера памяти

В ходе рабочей поездки в Гурьевск губернатор Кузбасса Илья Середюк обсудил с жителями города проект благоустройства Сквера памяти землякам, погибшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах. С вопросом о благоустройстве к главе региона обратился ветеран специальной военной операции Вячеслав Ерышкин, пояснили в пресс-службе областного правительства.

«Вячеслав рассказал, что сквер хочется сделать точкой притяжения для всех жителей города. Поэтому его необходимо осветить, поставить лавочки, сделать клумбы, досадить деревья. Обсудил с ним и жителями Гурьевска обновление сквера. Они всем миром придумали проект. Мы договорились, что важно обновить фасады домов вокруг, чтобы преобразилась вся среда. Они говорят, память о земляках-героях, защитниках Отечества должна жить дальше, чтобы будущие поколения помнили», — отметил Илья Середюк.

Проект предусматривает благоустройство территории общей площадью 2,76 га. В центре города появится система общественных пространств, связанных единым маршрутом: мемориальная зона с центральной стелой, зона тихого отдыха в тени деревьев, событийная зона у библиотеки, а также молодежная зона.