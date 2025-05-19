Как сообщили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса, с 19 по 25 мая на официальном сайте конкурса можно выбрать победителя в номинации «Народный бренд Кузбасса – 2024» по двум категориям – «Товары и услуги» и «Проекты муниципальных округов».



Для участия в онлайн-голосовании пользователю нужно перейти в раздел «Голосование» и поставить галочку напротив понравившегося участника. При этом у конкурсной комиссии есть техническая возможность отследить искусственное «накручивание» голосов. Предпочтительным здесь выступает принцип: один пользователь — два голоса (за компанию и за муниципалитет).



Всего в этом году на конкурс поступило 80 заявок, в том числе 74 – от частных фирм и индивидуальных предпринимателей, 6 – от муниципальных округов.