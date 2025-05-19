В кемеровском музее-заповеднике главной «изюминкой» всероссийской акции стал фестиваль черемши, в народе более известной как колба.

На интерактивной площадке «РасКОЛБАс» гости смогли проявить свое творчество в фольклорном конкурсе авторских частушек, посвящённых главному символу фестиваля – черемше, поучаствовали в коллективном создании книги рецептов на основе дикого чеснока, попили чай у самовара на дровах.



На танцплощадке под открытым небом выступил оркестр филармонии Кузбасса с программой из классических и народных произведений. Работала выставка-ярмарка ремёсел, где кузбасские умельцы представили изделия ручной работы, а также провели мастер-классы. Гости участвовали в народных забавах, играх-состязаниях, викторинах, отражающих обычаи народов России.



Кульминацией праздника стал театрализованный концерт с участием творческих коллективов города и дегустация пирога из колбы – традиционного блюда фестиваля.



Почетными гостями акции стали ветераны СВО. Максим Демидов, заместитель председателя ветеранов СВО Кузбасса, приветствовал лауреатов ежегодного городского конкурса юных литераторов «Свой голос». Осенью 2022 года он отправился добровольцем на фронт, в составе штурмового подразделения прошел самые горячие направления, в том числе Белогоровку, Соледар, Бахмут. После второго ранения был демобилизован. Сейчас Максим Демидов помогает ветеранам СВО, работая в общественной организации.