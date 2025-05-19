Самолет Boeing 737-800 на 189 мест авиакомпании Smartavia начнет летать с 30 мая из аэропорта им. Б.В. Волынова в Шереметьево по вторникам, четвергам и пятницам. Об этом сообщили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

Время прибытия столичного рейса в Новокузнецк – 08:05, вылет в Москву запланирован на 08:55.

«В условиях высокого спроса на московское направление управляющая компания «СибАэро» в кратчайшие сроки достигла соглашения с авиакомпанией Smartavia о выполнении рейсов в столицу. Мы постоянно работаем над расширением маршрутной сети и предлагаем гибкие условия перевозчикам, что позволяет предоставлять нашим пассажирам высокий уровень обслуживания», – уточнил управляющий директор аэропорта Новокузнецк Кирилл Ермаков.



Новые рейсы будут доступны до завершения весенне-летней навигации с перспективой продления полетов на осень и зиму. Билеты уже можно приобрести на сайтах перевозчика и агрегаторов.



На сегодняшний день из южной столицы Кузбасса доступны прямые вылеты в Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Иркутск.

Фото: пресс-служба АПК