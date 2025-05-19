Порядка 5 тысяч многоквартирных домов капитально отремонтируют в Кузбассе в этом году

Такие цифры озвучили на аппаратном совещании правительства Кузбасса. Подробности рассказал в соцсетях Илья Середюк.

Губернатор отметил, что важно вовремя заключить контракты с подрядчиками. В связи с этим главам муниципалитетов поручено усилить работу с собственниками жилья.

«Если до 30 июня контракты не будут заключены, перераспределим деньги на те территории, где организационная работа настроена хорошо», – предупредил Илья Середюк.

Кроме того, губернатор поручил главам территорий и руководителям профильных ведомств держать на контроле все вопросы, которые были заданы кузбассовцами в ходе прямого эфира в соцсетях на прошлой неделе. Илья Середюк подчеркнул, что эти темы должны быть отработаны с готовым решением задач, без никому не нужных отписок.