Студенты Кемеровского аграрного техникума им. Г.П. Пелевина успешно завершили весенний сев, засеяв более 300 гектаров зерновых и кормовых культур на полях учебно-производственного комплекса.

Во время кампании обучающиеся второго курса под руководством наставников готовили сельскохозяйственную технику, проводили очистку семян и отрабатывали практические навыки, включая боронование, культивирование и посев. Особое внимание уделялось развитию профессиональных компетенций, что позволило отдельным студентам работать в поле самостоятельно.

Работы прошли в оптимальные сроки, и в этом году ожидается повышение урожайности. В прошлом сезоне она составила 23 центнера с гектара, а нынешние условия дают надежду на более высокие показатели.