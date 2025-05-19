Проект Крапивинского дома детского творчества выиграл грантовый конкурс Движения Первых. Он нацелен на обучение школьников управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

«Азбука пилотирования» включает разработку краткосрочной программы о беспилотных летательных аппаратах. Организаторы планируют обучить не менее 500 школьников в возрасте от 11 до 14 лет управлению и применению БПЛА на практике. В муниципальном палаточном лагере «Отважный» пройдет пятидневная профильная смена «БПЛА».



Традиционный грантовый конкурс Движения Первых предлагает финансовую поддержку и возможность реализовать полезные инициативы для детей и молодежи. В этом году поступило 205 заявок. Кузбасс стал одним из лидеров по числу победителей: 14 организаций получили грантовую поддержку на общую сумму 25 млн рублей.