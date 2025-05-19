Началось голосование в конкурсе «Российское дерево года — 2025», где Кемеровская область представляет «Дерево духов». Это сосна сибирская (кедровая), растущая в городе Березовском. В 2011 году ее внесли в Национальный реестр старовозрастных деревьев России.

«Дерево духов» имеет всероссийский статус «Дерево – памятник живой природы» и охраняется государством, как памятник природы местного значения. Это первое дерево в Сибири, удостоенное такого почетного статуса. Теперь оно огорожено и находится под защитой государства.

Сосне 119 лет, ее высота составляет 18 метров, а диаметр — 0,86 метра. В 2012 году эксперты центра древесных экспертиз «Здоровый лес» установили ее точный возраст — 106 лет. По кедровым меркам это еще молодость, ведь обычно эти деревья живут 400-500 лет.

Проголосовать за уникальный кедр из Березовского можно на сайте Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» с 1 мая по 1 августа. В регионе, где растет дерево-победитель, пройдет конкурс детского рисунка. Победители и призеры получат дипломы, ценные подарки и призы. Лучшие работы будут представлены на торжественной церемонии награждения «Российское дерево года – 2025».