Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев в режиме видеоконференцсвязи провёл личный приём граждан Республики Тыва по обращениям, поступившим на имя президента России Владимира Путина.

С просьбой о содействии в строительстве детского сада обратились жители микрорайона Вавилинский затон города Кызыла. По словам заявителей, в динамично развивающемся микрорайоне проживает много молодых семей, которые недавно стали родителями, но нет детских дошкольных образовательных учреждений. В рамках реализации федерального проекта «Поддержка семьи» национального проекта «Семья» на территории микрорайона запланировано строительство детского сада на 280 мест. Согласно представленной информации, сдать объект в эксплуатацию планируется в декабре 2027 года.

На 2025 год намечено проведение капитального ремонта здания Сукпакской средней общеобразовательной школы им. Б.И. Араптана. С соответствующей просьбой в приёмную главы государства обратились жители села Сукпак Кызыльского кожууна Республики Тыва. Школа является центром проведения различных образовательных и спортивных мероприятий. Ремонт здания будет проведён в рамках реализации федеральной программы капитального ремонта школ, в настоящее время работы уже начаты.

«Важно, чтобы в новом учебном году дети пошли в школу, которая соответствует современным требованиям», – сказал полномочный представитель.

Жители города Шагонар Улуг-Хемского района республики просят оказать содействие в строительстве детской музыкальной школы. Как отмечено в обращении, существующее образовательное учреждение построено в 1963 году и не отвечает современным требованиям. В рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в Шагонаре предусмотрено строительство детской музыкальной школы на 150 мест. Контрольный срок завершения строительства – 30 декабря 2026 года, на площадке уже ведутся подготовительные работы, ожидается поставка строительных материалов. Ход исполнения работ необходимо держать на постоянном контроле, акцентировал внимание полномочный представитель. По его словам, создание условий для гармоничного развития детей остаётся несомненным приоритетом государства.

За содействием в возведении врачебной амбулатории в приёмную Президента Российской Федерации обратились жители села Торгалыг Улуг-Хемского района Тувы. Отмечено, что в населенном пункте живут более 1 тысячи человек, среди которых пенсионеры и семьи с детьми. В настоящее время приём пациентов ведут фельдшер, медсестра и акушерка – медицинские работники трудятся в здании врачебной амбулатории 1960 года постройки. По озвученной в ходе личного приёма информации, строительно-монтажные работы планируется завершить в третьем квартале текущего года. Первых пациентов, после получения лицензии и установки оборудования, амбулатория должна будет принять в этом году.

За помощью в замене лифтового оборудования обратились жители одного из многоквартирных домов в столице республики. Отмечено, что лифт работает с перебоями – его планировали заменить летом прошлого года, но работы так и не были выполнены. В течение ближайшего времени анонсировано проведение электронных аукционов на разработку проектно-сметной документации, а затем и выполнения работ по замене оборудования. Контрольный срок исполнения поручения – 30 ноября 2025 года.

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году будут выполнены мероприятия по текущему ремонту автомобильной дороги на подъезде к селу Хадын Пий-Хемского района Республики Тыва. Жители села сообщили, что дорожное полотно находится в неудовлетворительном состоянии. В настоящее время идут подготовительные работы, сформирован план поэтапного ремонта – устройства подстилающего слоя, укладка асфальтобетонной смеси и обустройство инфраструктуры, в том числе пешеходных переходов и освещения.

Завершая личный приём, Анатолий Серышев поблагодарил граждан за активную жизненную позицию и вовлеченность в решение вопросов по созданию социальной инфраструктуры и благоустройству своих населённых пунктов.