Исполнение плана народной программы партии по капитальному ремонту и строительству образовательных учреждений в 2025 году стало главной темой профильного Всероссийского штаба с регионами страны под председательством секретаря Генсовета «Единой России» Владимира Якушева и министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

В планах 2025 года — капитальный ремонт свыше 1,5 тысяч объектов образовательной сферы России, включая десять школ, один детский сад и один колледж в Кузбассе.

«С самого начала закладываются серьезные проектные решения — как будет выглядеть само здание, фасад, какое оформление применят, какие меры примут для сохранения исторической памяти. Поэтому крайне важно участие общественности родителей, их советы подрядчикам — так, как сейчас происходит во время проведения капитального ремонта. Учебный год заканчивается. Впереди самый горячий сезон работ. Нам предстоит интенсивно провести этот летне-осенний период. Капитальный ремонт должен проводиться именно летом, поскольку к 1 сентября здания обязаны быть готовы», — подчеркнул секретарь Генсовета партии.

Программа была запущена по инициативе президента Владимира Путина в 2021 году и реализуется партией «Единая Россия» совместно с Минпросвещением РФ. За это время построено уже более 1600 новых учреждений и обеспечены дополнительными местами около 250 тысяч дошкольников. В период с 2022 по 2024 годы проведена крупная модернизация инфраструктуры почти пяти тысяч российских школ.