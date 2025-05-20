Кузбассовцам предлагают принять участие в пятом сезоне Международной Премии «МЫВМЕСТЕ». В этом году Премии будут присуждаться по номинациям:
- «Волонтер года»;
- «Наставник года»;
- «Лидер НКО»;
- «Устойчивое будущее»;
- «Герои нашего времени»;
- «Поколение добра»;
- «Страна возможностей»;
- «Код милосердия»;
- «Лидер социальных изменений. Крупный бизнес»;
- «Лидер социальных изменений. МСП»;
- «Муниципальные образования и моногорода»;
- «Субъекты Российской Федерации».
Также предусмотрены специальные номинации: «Партнерство года», «Народное признание», «Вместе сильнее». Победители и финалисты получат возможность участвовать в Молодежном дне ПМЭФ-2025 и в профильных сменах Движения Первых.
Узнать подробности и подать заявку до 23 июня можно на сайте организатора — экосистемы Добро.рф.
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