Кузбассовцам предлагают принять участие в пятом сезоне Международной Премии «МЫВМЕСТЕ». В этом году Премии будут присуждаться по номинациям:

  • «Волонтер года»;
  • «Наставник года»;
  • «Лидер НКО»;
  • «Устойчивое будущее»;
  • «Герои нашего времени»;
  • «Поколение добра»;
  • «Страна возможностей»;
  • «Код милосердия»;
  • «Лидер социальных изменений. Крупный бизнес»;
  • «Лидер социальных изменений. МСП»;
  • «Муниципальные образования и моногорода»;
  • «Субъекты Российской Федерации».

Также предусмотрены специальные номинации: «Партнерство года», «Народное признание», «Вместе сильнее». Победители и финалисты получат возможность участвовать в Молодежном дне ПМЭФ-2025 и в профильных сменах Движения Первых.

Узнать подробности и подать заявку до 23 июня можно на сайте организатора — экосистемы Добро.рф

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