Кузбассовцам предлагают принять участие в пятом сезоне Международной Премии «МЫВМЕСТЕ». В этом году Премии будут присуждаться по номинациям:

«Волонтер года»;

«Наставник года»;

«Лидер НКО»;

«Устойчивое будущее»;

«Герои нашего времени»;

«Поколение добра»;

«Страна возможностей»;

«Код милосердия»;

«Лидер социальных изменений. Крупный бизнес»;

«Лидер социальных изменений. МСП»;

«Муниципальные образования и моногорода»;

«Субъекты Российской Федерации».

Также предусмотрены специальные номинации: «Партнерство года», «Народное признание», «Вместе сильнее». Победители и финалисты получат возможность участвовать в Молодежном дне ПМЭФ-2025 и в профильных сменах Движения Первых.

Узнать подробности и подать заявку до 23 июня можно на сайте организатора — экосистемы Добро.рф.

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