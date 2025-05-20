Новая поликлиника в поселке Бачатский принимает первых пациентов

Старое здание медучреждения в Беловском городском округе сильно пострадало в результате землетрясения в 2013 году, поэтому поликлинику построили с нуля.

Как рассказал губернатор Кузбасса Илья Середюк в социальных сетях, к поликлинике в Бачатском прикреплено более 12 тысяч человек, в день врачи смогут принимать до 500 пациентов. Медучреждение оснастили 160 единицами современного медицинского оборудования.

«На трех этажах расположены взрослая и детская поликлиники, женская консультация. Важно, что поликлиника укомплектована врачами, в том числе узкими специалистами. В свой ближайший визит в Белово обязательно заеду, посмотрю, как выполнены работы, пообщаюсь с пациентами и сотрудниками», – сообщил глава региона.



Губернатор добавил, что в этом году в Кузбассе капитально ремонтируют 32 и построят 3 новых больницы, а также откроют 45 ФАПов.