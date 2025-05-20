24 мая в Кемерове пройдет этап всероссийской эстафеты «Огонь жизни». В пресс-службе администрации правительства Кузбасса рассказали, что на Московской площади с 9:30 до 14:00 будет работать передвижной донорский комплекс Кузбасского центра крови.

Желающим принять участие в акции нужно будет взять с собой паспорт и СНИЛС, заполнить анкету, сдать 4 мл крови для типирования и вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. На момент сдачи крови донор с допустимым возрастом от 18 до 45 лет должен быть абсолютно здоровым (то есть без признаков инфекционных заболеваний).

На сегодняшний день пересадка костного мозга – одна из самых эффективных терапий в борьбе с онкологическими заболеваниями крови. Трансплантация стволовых клеток донора может заменить клетки костного мозга, которые были повреждены раком или убиты в результате химио- или лучевой терапии. Подобрать подходящего по параметрам крови донора очень сложно, поэтому нуждающиеся в операции люди вынуждены ждать годами.

Фото: пресс-служба АПК