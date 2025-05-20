Задать вопрос можно уже сейчас на платформе «Кузбасс Онлайн» или в мобильном приложении. На самые актуальные из них губернатор ответит в ходе прямой линии.

«Дорогие друзья, 28 мая в 14:00 в ходе прямой линии отвечу на ваши вопросы о развитии Кузбасса. В отличие от привычного формата прямого эфира в соцсетях, где сам читаю ваши вопросы в комментариях, здесь проведем телевизионный эфир с ведущими. Они будут задавать вопросы с платформы «Кузбасс Онлайн», за которые проголосует большинство», – отметил губернатор Илья Середюк.

Вопросы будут принимать до окончания прямой линии. За самые важные все желающие смогут проголосовать на платформе «Кузбасс Онлайн».

Кроме того, задать свой вопрос можно по номеру многоканального телефона кол-центра 8 (3842) 900-399. При обращении необходимо назвать свою фамилию, имя, отчество, адрес и контактный телефон. Ответ будет направлен на указанный адрес. Вопросы принимаются по будним дням с 14:00 до 17:00. В среду, 28 мая, прием вопросов продлится с 10:00 до завершения прямой линии.

Трансляцию прямой линии можно будет посмотреть в телеграм-канале, в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» губернатора Ильи Середюка, в эфире телеканалов «Кузбасс Первый» и «Вести Кузбасс», на сайтах kuzbass.media и vesti42.ru, в аккаунте «Вести Кузбасс», на сайте и «ВКонтакте» телеканала «Кузбасс Первый».

Фото: пресс-служба АПК