Решающий этап областного турнира по вольной борьбе примет Губернский центр спорта «Кузбасс» 24 мая. Об этом сообщили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

В этом году в финале турнира, который проходит в формате «стенка на стенку», сойдутся борцы из Белова, Междуреченска, Новокузнецка и Осинников. По итогам состязаний сильнейшая команда получит переходящий кубок «Лиги борьбы Кузбасса». Победителей и призеров ждут денежные премии: за первое место – 150 тысяч рублей, за второе – 100 тысяч, за третье – 50 тысяч.



«Лига борьбы Кузбасса» проводится каждый год. В течение нескольких месяцев команды из разных городов региона соревнуются за выход в финал. Действующий обладатель переходящего кубка — команда из Междуреченска.

Фото: Федерация спортивной борьбы Кемеровской области