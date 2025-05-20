В Кемерове, в Музее изобразительных искусств Кузбасса прошла встреча школьников и студентов с ветераном боевых действий Владимиром Карпенко.

Как рассказали в пресс-службе министерства образования области, Владимир Карпенко – ветеран СВО и боевых действий на Северном Кавказе, член «Российского союза ветеранов Афганистана», Союза добровольцев Донбасса и Кузбасского союза ветеранов СВО.

В ходе разговора, он поделился с ребятами историями из своей мирной жизни и службы в армии, рассказал о значимости писем и посылок от школьников, а также под гитару исполнил авторские песни.

Кроме того, для участников встречи прошла интеллектуальная викторина «Герои прошлого и настоящего» и экскурсия по выставке «Путь к Победе», посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.