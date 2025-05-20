В преддверии 80-летия Победы Волгоградская академия МВД России представила уникальный проект «Из забвения в бессмертие». Его цель — восстановить сведения о месте гибели солдат и офицеров Красной армии и воссоздать их облик с помощью передовых технологий.

За два года поисковый отряд академии обнаружил останки более 700 бойцов, однако установить личности удалось лишь десяти. Используя системы трехмерного моделирования и искусственный интеллект, специалисты создают реконструкции лиц погибших и размещают их в онлайн-галерее «Война в лицах».

Губернатор Кемеровской области — Кузбасса Илья Середюк поддержал инициативу, подчеркнув важность сохранения исторической памяти. Организаторы призывают жителей региона ознакомиться с портретами героев и, возможно, найти среди них своих предков.