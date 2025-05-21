С сегодняшнего дня и до 2 июля 33 129 девятиклассников будут сдавать основной государственный экзамен (ОГЭ). Для их проведения по Кузбассу открыто 186 пунктов.

В основной период ОГЭ состоятся экзамены: 21 и 22 мая — иностранные языки; 26 мая — биология, информатика, обществознание, химия; 29 мая — география, история, физика, химия; 3 июня — математика; 6 июня — география, информатика, обществознание; 9 июня — русский язык; 16 июня — биология, информатика, литература, физика.

В резервные дни можно будет сдать: 26 июня — русский язык; 27 и 28 июня — все учебные предметы, кроме русского языка и математики; 30 июня — математику; 1 и 2 июля — все учебные предметы.

С результатами ОГЭ можно будет ознакомиться в школе и на сайте Кузбасского центра мониторинга качества образования.

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) для одиннадцатиклассников начнется 23 мая и завершится 23 июня. В нем примут участие 10 026 человек, из них 9 265 — выпускники текущего года.

Проверка знаний пройдет по следующему графику: 23 мая — история, литература и химия; 27 мая — математика (базовый и профильный уровни); 30 мая — русский язык; 2 июня — обществознание и физика; 5 июня — биология, география, иностранные языки (письменная часть); 10 и 11 июня — иностранные языки (устная часть) и информатика.

Резервные дни: 16 июня — география, литература, обществознание, физика; 17 июня — русский язык; 18 июня — история, химия, иностранные языки (устная часть); 19 июня— биология, информатика, иностранные языки (письменная часть); 20 июня — математика (профильная); 23 июня — по всем учебным предметам.

В этом году, как и в прошлом, для возможной пересдачи одного из предметов предусмотрены дополнительные «президентские» дни — 3 и 4 июля.

С результатами ЕГЭ ознакомиться можно: в школе, на Едином портале государственных услуг, на Федеральном портале , на сайте Кузбасского центра мониторинга качества образования.

Для оперативной связи и реагирования на возможные нарушения порядка проведения ЕГЭ будет функционировать специальная платформа обратной связи. QR-код для доступа к ней будет размещен около входа в каждый пункт проведения экзамена. В случае возникновения вопросов родители и выпускники также могут обратиться за информацией на горячую линию по тел. 8 (3842) 58-70-25.