Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев сегодня в Новосибирске провёл окружное совещание по подготовке к летней оздоровительной кампании. Участники – представители профильных министерств и ведомств округа – обсудили вопросы организации летнего отдыха и оздоровлении детей.

По словам Анатолия Серышева, в 2025 году 6 тысяч оздоровительных лагерей, расположенных на территории регионов Сибири, должны принять около 790 тысяч школьников. Порядка 1,5 миллионов детей планируется занять другими формами досуга – для них сформированы программы занятий в кружках и спортивных секциях, творческих студиях, организованы соревнования и экскурсии.

«Главное, что должно быть обеспечено – это безопасность детей», – акцентировал внимание полномочный представитель.

По представленной информации, в настоящее время проводится акарицидная обработка мест отдыха детей. На территориях, эндемичных по клещевым инфекциям, профилактическим мероприятиям будет уделено особое внимание. С целью снижения эпидемиологических рисков возникновения инфекционных заболеваний, запланировано обследование сотрудников пищеблоков – проверкой будет охвачено около 17 тысяч человек.

Речь также шла о кадровом обеспечении детских оздоровительных центров. «Работа с детьми – это крайне ответственная задача, которая требует максимальной отдачи», – уверен Анатолий Серышев. Педагоги и вожатые оказывают значительное влияние на детей, во многом формируя их жизненную позицию, закладывая основы общей культуры поведения, коммуникативных качеств, а также навыков здорового и безопасного образа жизни.

Одной из ключевых задач, по мнению полномочного представителя, остается обеспечение равного доступа детей к оздоровительной кампании. «Дети, попавшие в сложную жизненную ситуацию, должны чувствовать нашу поддержку и заботу», – уверен полпред. Для этого рекомендовано предусмотреть в региональных бюджетах необходимые средства для организации отдыха детей-инвалидов, сирот, детей из малообеспеченных семей, детей участников и ветеранов специальной военной операции, а также детей, проживающих на подшефных территориях в новых регионах Российской Федерации.





