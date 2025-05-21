В преддверии Дня химика на торжественный прием в администрацию правительства Кузбасса пригласили ветеранов и работников отрасли. За добросовестный труд, профессионализм и достижение высоких показателей по поручению губернатора Ильи Середюка специалистов отрасли наградил председатель правительства Кузбасса Андрей Панов.

«Химический комплекс — один из базовых сегментов экономики России и Кузбасса. Потребителями химической продукции являются промышленность, транспорт, сельское хозяйство, оборонный и топливно-энергетический комплексы, а также сфера услуг, торговля, наука, культура и образование. Сегодня в отрасли работает 12,5 тысячи человек, действует 244 предприятия. Среди главных задач сферы — освоение новых видов продукции с целью импортозамещения, внедрение цифровых технологий, повышение производительности», — отметил Андрей Панов.

За большой личный вклад в развитие химической отрасли Кузбасса и в связи с профессиональным праздником Днем химика 31 приглашенный был отмечен областными медалями «За веру и добро», «За достойное воспитание детей», «За служение Кузбассу», «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени, «Николая Масалова» и «Алексея Леонова». Еще четверо специалистов отрасли получили серебряный знак «Кузбасс», 13 — удостоены Благодарности губернатора Кузбасса, 31 человек награжден Почетной грамотой губернатора.

Среди награжденных — укладчик-упаковщик цеха №13 КАО «Азот» Юрий Цветков. Его смена — передовик производства, ежемесячно перевыполняет план. Юрий Сергеевич участвовал в специальной военной операции. За проявленные мужество и героизм награжден медалью «За отвагу».

Токарь 6-го разряда ремонтно-механического цеха общества «ТОКЕМ» Николай Линник награжден за активное участие в модернизации технологического оборудования производства ионообменных смол, которое позволило улучшить качество, расширить ассортимент, вдвое увеличить годовой выпуск и при этом уменьшить количество отходов на 20%.

Галина Селезнева — начальник отдела развития общества «Органика». Под ее руководством разрабатываются инновационные лекарственные препараты, которые при клинических испытаниях показали преимущество перед импортными аналогами.

Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации отмечен вклад в развитие химической промышленности страны сотрудника Общества «Бризант» (г. Кемерово) Юлии Рыжовой.

За многолетнюю плодотворную деятельность и в связи с 20-летием со дня образования коллективу Общества «Салюс» (г. Кемерово) вручена Благодарность губернатора Кузбасса.

В условиях жестких санкций со стороны западных стран кузбасские предприятия успешно развивают производство минеральных удобрений, обеспечивая потребности сельского хозяйства региона и страны; освоили выпуск синтетических смол и пластических масс, используемых в строительстве, машиностроении и других отраслях; производят продукты основной химии — базового сырья для других химических производств, взрывчатых веществ для горнодобывающей промышленности и других отраслей.