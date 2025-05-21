В ходе рабочей поездки в Москву губернатор Кузбасса Илья Середюк на встрече с Министром энергетики России Сергеем Цивилевым доложил о текущих делах в регионе.

«Все инфраструктурные проекты, которые были начаты до кризиса в угольной отрасли, продолжаются. Несмотря на сложности, мы в ручном режиме ищем способы решения — продолжения капитального ремонта школ, благоустройства общественных пространств, строительства инфраструктуры, развития КРТ», — подчеркнул губернатор Илья Середюк.

Одним из основных вопросов стало текущее состояние угольной промышленности. Губернатор Кузбасса Илья Середюк отметил, что продолжается снижение объемов добычи угля, фиксируется, что все компании работают ниже рентабельности, но сохраняют трудовые коллективы.

Также на встрече обсудили вопросы газификации населенных пунктов и с учетом перспективы развития новых производств.

«Сейчас газа не хватает для развития новых производств, особенно если учитывать перспективу. Газ необходим нам для создания новых производств в сфере химической промышленности, сжижения газа, которые мы стремимся привлечь в Кузбасс, а также для перевода части котельных с угольного топлива на газ. Попросил поддержку Министра для корректировки производственной программы «Газпрома». Это поможет и в газификации отдельных населенных пунктов», — отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Кроме того, на встрече проговорили вопросы надежного энергоснабжения городов Кузбасса и программу летней подготовки к предстоящему осенне-зимнему отопительному периоду.