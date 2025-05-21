Данные исследования, проведённого Международной ассоциацией по фактчекингу Global Fact-Checking Network (GFCN), прозвучали в рамках панельной дискуссии «Правовое регулирование деятельности СМИ: современные вызовы» на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ-2025).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в этом году количество уникальных фейков выросло на 9% и достигло более 1,5 тысячи. При этом число копий недостоверной информации в 2025 году сократилось на 42% и составило 1,8 миллиона, что свидетельствует о повышении эффективности борьбы с ними.

Отдельные знаковые темы привлекают особое внимание. Например, в 2025 году было выявлено 44 фейка, связанных с празднованием 9 Мая, что в 2,6 раза больше, чем в 2024-м. Количество копий фейковых сообщений по сравнению с прошлым годом по этой теме выросло в 2,7 раза и превысило отметку в пять тысяч, а число просмотров увеличилось в 5,5 раза и составило 13,7 миллионов.

Эксперты подчёркивают, что успешная борьба с дезинформацией возможна только через системную работу, требующую активного участия всех заинтересованных сторон.

«Около 64% российских пользователей утверждают, что способны самостоятельно отличить фейк от достоверной информации. Однако примерно такое же количество признаётся, что хотя бы один раз становились жертвой ложных сведений, причем половина делала это многократно. Таким образом, гармоничное взаимодействие всех участников является ключевым условием эффективной борьбы с фейками, показателем готовности общества и государства противостоять угрозам, возникающим вследствие распространения фальшивых сообщений», — отметил начальник управления по борьбе с недостоверной информацией АНО «Диалог Регионы» Сергей Маклаков.

Согласно данным социологического опроса АНО «Диалог Регионы», всего около трети россиян знают о специальной маркировке фейковых публикаций, а большинство (примерно 71%) узнали о такой практике впервые. Несмотря на это, две трети респондентов положительно оценивают подобные меры. Так, необходимость привлечения к ответственности распространителей лживой информации поддерживают 73%, а идею блокировки фейковых сайтов одобряют 51%. При этом почти 40% опрошенных уверены, что существующие защитные механизмы недостаточны.

Исследование проведено методом online-River Sampling с 25 по 27 февраля текущего года. В опросе приняли участие 3600 человек старше 18 лет. Выборка репрезентативна населению всей страны.