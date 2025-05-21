«Кузбассразрезуголь» высадил в Кемерове 60 000 деревьев

Сотрудники УК «Кузбассразрезуголь» в преддверии 61-ого дня рождения Компании высадили на рекультивируемом отвале в Кемерове 60 тыс. саженцев сосны сибирской, символично завершив юбилейный для компании год.

Все саженцы имеют закрытую корневую систему, что обеспечит их высокую приживаемость. При посадках применили технологию рекультивации, разработанную экологами «Кузбассразрезугля» и кузбасскими учеными, доказавшую свою эффективность в условиях экополигона.

«Забота об окружающей среде и ответственное природопользование — ключевые приоритеты в работе «Кузбассразрезугля». Только за прошлый год мы высадили на территории Кемеровской области больше 2 миллионов деревьев в рамках работ по рекультивации, лесовосстановлению и участию в «зеленых» акциях в территориях нашего присутствия», – отметил директор по правовому обеспечению и экологии УК «Кузбассразрезуголь» Захар Сапурин.

До конца весны горняки и экологи УК «Кузбассразрезуголь» планируют высадить в шахтерских городах и поселках Кузбасса еще 2,5 тыс. молодых деревьев. Для озеленения выбраны кедр, ель, сосна, липа, клен, рябина, черемуха, а также цветущие в весенний сезон кусты сирени, спиреи и снежнеягодника. Они хорошо адаптируются к сибирским перепадам температур и приживаются на разных почвах.

Фото: пресс-служба УК «Кузбассразрезуголь».

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