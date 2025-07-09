Дмитрий Патрушев и губернатор Кузбасса Илья Середюк посмотрели, как производится жидкая углекислота. Также гости осмотрели площадку строительства селективной очистки и побывали в инженерно-конструкторском центре. Патрушев подчеркнул, что Россия является одним из крупнейших экспортером минеральных удобрений, но не забывает и про внутренних потребителей.

«Поэтому правительство России принимает меры, которые в последние годы позволили существенно нарастить поставки удобрений на внутренний рынок. Ваш завод является одним из передовиков в стране по производству азотных удобрений», – сказал вице-премьер РФ.

В этом году ввели в эксплуатацию установку по производству жидкой углекислоты мощностью 50 тысяч тонн в год, 10 тысяч из которых уже отгрузили. Эта продукция применяется не только в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, но и в медицине. А инженерно-конструкторский центр освоил импортозамещение деталей для западного оборудования.

«Преимуществом собственного производства также является изготовление комплектующих в короткие сроки. Параллельно здесь ведется освоение производства сложного химического оборудования», – отметил Илья Середюк.

Также делегация правительства РФ посетила музей-заповедник «Красная горка» в Кемерове, где Дмитрию Патрушеву и другим гостям рассказали об истории угольной отрасли Кузбасса.

Фото: пресс-служба АПК