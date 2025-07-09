Сегодня полномочный представитель Президента Российской Федерации принял участие в совещании в рамках инцидента №62 по вопросам социально-экономического развития Сибирского федерального округа, состоявшемся под руководством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Патрушева.

«Наша главная цель – создание возможностей для ускорения темпов экономического роста сибирских регионов, а также, конечно, повышение качества жизни людей. Мы, в первую очередь, контролируем реализацию правительственной Стратегии развития федерального округа до 2035 года. На её мероприятия уже привлечено порядка двух триллионов рублей, и создано более 42 тысяч рабочих мест. В перспективе совокупный объем инвестиций должен превысить 18 триллионов рублей», – сказал Дмитрий Патрушев.

Полномочный представитель поблагодарил вице-премьера за постоянное личное участие в решении значимых для округа задач.

«Вопросы развития Сибири продолжают звучать на федеральном уровне как одни из приоритетных для стабильного роста экономики и достижения национальных целей, обозначенных главой государства», – отметил Анатолий Серышев.

Участники совещания обсудили новые мероприятия и проекты, которые войдут в План. По словам полпреда, в обновлённый документ логично включены проекты кураторства – их реализация находится под личным контролем Дмитрия Патрушева. Кроме того, в новой редакции Плана предусмотрено возведение объектов транспортно-логистического комплекса, включая проработку транспортного коридора, соединяющего промышленные центры юга Сибири и Транссибирскую магистраль с арктическими портами.

Одним из ключевых вопросов повестки совещания стало развитие кластера редкоземельных металлов. Наличие запасов таких металлов в Сибири – наше конкурентное преимущество, которым важно грамотно распорядиться для поддержки отечественной экономики и глобальной конкурентоспособности государства, убеждён Анатолий Серышев. По его мнению, в ближайшей перспективе необходимо определить потребность экономики в таких металлах и сформировать перечень продукции, которая может производиться в Сибири и организовать её выпуск. Сообщается, что для решения этой стратегической задачи создана экспертная группа, в которую вошли учёные Российской академии наук.

Особого внимания, убеждён полпред, требует развитие лесного комплекса – на территории Сибирского федерального округа сосредоточено свыше четверти лесного фонда страны. Приоритетом для отрасли полпред назвал выход на траекторию высоких переделов. «Наши возможности повышать глубину переработки сырья признаны на федеральном уровне и закреплены в новой Стратегии пространственного развития Российской Федерации», – добавил он. Факторами, сдерживающими развитие лесной промышленности, Анатолий Серышев считает незаконные рубки и сравнительно невысокие темпы импортозамещения оборудования и технологий.

В регионах Сибири, в частности в Красноярском крае и Иркутской области Планом реализации Стратегии развития Сибири до 2035 года предусмотрены создание и возобновление нескольких проектов по глубокой переработке древесины. Так, в Усть-Илимске Иркутской области уже действует завод по производству картона – его мощность составляет 600 тысяч тонн крафтлайнера в год. Запуск нового производства позволил создать более 1,15 тысячи рабочих мест.

«Уверен, что необходимо более активно привлекать к работе над Планом сибирских учёных. Многие проекты, над которыми они работали в течение долгого времени, десятилетий, будут востребованы и полезны сейчас», – подчеркнул Анатолий Серышев.

Полпред высоко оценил эффективность межведомственного взаимодействия и слаженную работу Министерства экономического развития Российской Федерации и органов исполнительной власти сибирских регионов по дополнению Плана реализации Стратегии развития Сибири до 2035 года.