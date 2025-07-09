Дмитрий Патрушев, заместитель председателя Правительства Российской Федерации, и Илья Середюк, губернатор Кемеровской области, провели встречу, посвящённую вопросам развития агропромышленного комплекса и реализации национального проекта «Экологическое благополучие».

Дмитрий Патрушев подчеркнул, что Кемеровская область является одним из лидеров Сибирского федерального округа по объёму валового регионального продукта. Ключевую роль в этом играет добывающая промышленность. Регион активно работает над созданием благоприятных условий для экономического роста.

— Кузбасс является крупным в Сибири производителем зерновых и масличных культур. Рассчитываем, что неблагоприятная погода, которая сопровождает полевые работы, серьезно не скажется на итоговых сборах. Что касается мероприятий экологического блока. Кузбасс принимает участие в соответствующем нацпроекте. На это до 2030 года Правительством предусмотрено более трех миллиардов рублей, — отметил Дмитрий Патрушев.

По словам вице-премьера, важным инструментом социально-экономического развития является реализация стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года, утверждённой Правительством России. Это позволит создать более 20 тысяч новых рабочих мест.

— В числе основных направлений диверсификации экономики — сельское хозяйство, здесь важно развивать высокомаржинальные продукты с высокой добавленной стоимостью переработки того, что мы выращиваем в агропромышленном секторе. Второе направление — это туризм, у нас активно развивается не только Шерегеш, но и другие курорты, много событийного туризма, мероприятия проводим на высоком уровне. Машиностроение — тоже традиционная отрасль для нашего региона, здесь мы пользуемся различными формами поддержки, — сказал Илья Середюк.

Илья Середюк отметил, что для реализации комплексных программ в регионе созданы четыре территории опережающего развития и две особые экономические зоны. На этих территориях действуют специальные режимы, включая налоговые льготы, которые стимулируют развитие новых инвестиционных проектов.