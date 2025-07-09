В ходе торжественной церемонии награждения участников регионального проекта «Юный турист Кузбасса» 73 школьника получили нагрудные знаки.

Также были отмечены заслуги директора Анжеро-Судженской школы № 36 Елены Веселкиной, учителей иностранного языка Натальи Минченко и Евгении Резаповой, а также учителя математики Ирины Русиновой. Они получили благодарность от Министерства туризма Кузбасса за активное участие в продвижении проекта «Юный турист Кузбасса», воспитание у молодёжи культуры путешествий и туризма, а также чувства патриотизма и бережного отношения к культурным памятникам.

Для справки: нагрудный знак вручается за успешное прохождение квест-экскурсий по выдающимся туристическим объектам в рамках проекта «Юный турист Кузбасса». Чтобы стать участником, необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении проекта, посетить 10 локаций и ответить на вопросы викторины. Экскурсии можно начать в любое время, а темп прохождения выбирается самостоятельно. На данный момент более 6000 школьников Кузбасса в возрасте от 7 до 18 лет уже зарегистрировались для участия в проекте.