В России продолжается масштабная работа по созданию современной, удобной и доступной городской инфраструктуры. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который с 2025 года вошёл в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни», в стране активно развивается сеть благоустроенных общественных пространств. За последние годы благодаря этой программе было обновлено около 9 тысяч парков — места, где люди могут не только отдохнуть, но и провести время с близкими, заняться спортом, погулять с детьми и просто насладиться природой.

Как подчеркнул Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин:«Перед стройкомплексом России стоят серьёзные задачи по созданию комфортной городской среды.

Благоустройство общественных пространств – важная часть развития регионов. Благодаря такой работе преображаются населённые пункты, улучшается качество жизни людей, создаются пространства для прогулок, занятий спортом, отдыха с семьёй и общения. Эта работа соответствует приоритетам, обозначенным Президентом России. И особенно символично говорить об этом в День семьи, любви и верности, который символизирует крепкие семейные узы. С 2017 года в рамках федерального проекта „Формирование комфортной городской среды“ в России благоустроено порядка 9 тыс. парков. Каждый облагороженный парк – это забота о семьях и будущем наших детей».

Создание современной городской инфраструктуры проводится с учетом потребностей всех возрастных групп — от детей до представителей старшего поколения, включая маломобильных граждан. Парки становятся не просто местами отдыха, а многофункциональными общественными пространствами, где можно заниматься спортом, гулять с детьми, встречаться с друзьями и принимать участие в массовых мероприятиях.

Примером благоустройства стало преобразование парка «Берёзовая роща» в Кемерово — самой большой зоны отдыха Кировского района. Работы велись в несколько этапов, завершившись обновлением центральной аллеи, которая стала стилистическим продолжением новой набережной реки Томи. Здесь было заменено более четырёх тысяч квадратных метров старого асфальта на современную тротуарную плитку, установлены парковые диваны, светильники и урны, восстановлены газоны и клумбы, оборудована большая спортивная площадка. Центральная аллея начинается от белоснежной ротонды и заканчивается отреставрированной скульптурной композицией «Молодым покорителям космоса». Центральную аллею Березовой рощи обновили в 2020 году. Общая протяжённость обновлённой пешеходной зоны составляет 427 метров. Сегодня обновлённый парк стал любимым местом жителей.

Ещё одним объектом благоустройства стал парк «Приморский» в посёлке Инской Беловского городского округа. Здесь в 2020 году были проведены масштабные работы по обновлению инфраструктуры: установлены игровые и спортивные площадки, включая оборудование для маломобильных горожан, построены беседки, качели, скейт-площадка и велопарковка, высажены декоративные кустарники. Также появились амфитеатр и смотровая площадка с живописным видом на Беловское водохранилище и сосновый бор. В парке проходят городские фестивали, игровые программы и танцевальные мероприятия под открытым небом.

В Прокопьевске был благоустроен Молодёжный парк, работы над которым велись в течение пяти лет (2019–2023). За это время территория получила новые пешеходные дорожки и отремонтированное освещение, парковую мебель и входную арку на «Аллее спортсменов», мини-футбольную и детскую площадки, велодорожку и новую парковку со стороны проспекта Строителей. Вдоль «Аллеи спортсменов» высажено 130 молодых сосен.

Так, в посёлке Бачатский Беловского городского округа был обновлён парк «Юбилейный» на территории 3,6 гектара. Здесь появились новые тротуары и велодорожки, прогулочные тропы, газоны, садовые диваны и беседки с шахматными столами, спортивные тренажёры и конструкции для занятий экстремальными видами спорта. Установлен арт-объект с названием поселка, выполненный из объемных деревянных букв на металлическом каркасе. По решению жителей также создан уникальный игровой комплекс в виде имитаций угольной техники. Было высажено более 1 200 новых саженцев.

Современные парки формируют культуру активного образа жизни, укрепляют семейные связи и делают города и посёлки более привлекательными для жизни.