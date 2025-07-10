Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев совершает рабочую поездку в Красноярский край. В Норильске полпред ознакомился с ходом реализации Комплексного плана социально-экономического развития города, а также посетил ряд промышленных и социальных объектов.



Исполнение мероприятий Комплексного плана стартовало в 2021 году, объём финансирования за последние четыре года составил более 20 миллиардов рублей. За указанный период в рамках программы «Реновация жилищного фонда» демонтированы 20 аварийных домов, введены в эксплуатацию 5 многоквартирных домов, в текущем году начато строительство ещё трёх домов и поликлиники мощностью 1 тысяча посещений в смену. Полпред посетил квартиры в сданных в эксплуатацию домах. Ему сообщили, что в каждом доме 46 квартир разной площади, причём по четыре жилых помещения в каждом доме приспособлены для проживания маломобильных граждан.

Анатолий Серышев отметил, что развитие Арктической зоны остаётся стратегическим приоритетом Российской Федерации и условием для укрепления её экономического и геополитического потенциала.

«Президент России неоднократно подчёркивал, что создание комфортных условий для проживания в Арктике входит в число приоритетных государственных задач», – сказал полпред. В городе заметны изменения – стало больше детских площадок, новых домов, добавил он. Важно, чтобы люди, живущие в суровых климатических условиях, были обеспечены всем необходимым, в том числе и социальной инфраструктурой, добавил он.

Значимым фактором благоустройства названо создание общественных пространств. Анатолий Серышев посетил общественно-культурный центр «Башня» – первый многофункциональный всесезонный центр в Норильске. Агломерация Норильск – Дудинка является крупнейшим промышленным центром арктической зоны России, а Норильск – одним из самых больших по численности населения городов Арктики и важным экономическим центром страны – объём промышленного производства Норильска составляет порядка 40% промышленного производства Красноярского края.

Полномочный представитель вручил государственные награды и поощрения Президента Российской Федерации двенадцати жителям Норильска, добившимся выдающихся успехов в трудовой и общественной деятельности. Медаль ордена «Родительская слава» за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей из рук Анатолия Серышева получили Наталья Владимировна и Евдоким Игнатьевич Уксусниковы. Полпред поздравил награждённых, отметив, что своим трудом они крепят мощь, могущество всей Российской Федерации, а не только Сибири.