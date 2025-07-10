Сибирский этап «Зарницы 2.0» проходил в Красноярском крае. Участники показали силу, ловкость и взаимовыручку в тактической игре на местности. Также прошли индивидуальные соревнования командиров, политруков, операторов БПЛА и других членов отрядов. Команда «БАРС-ВОИН юниор» из Тяжина стала победителем в средней возрастной категории, «Экипаж НТЭТ» из Новокузнецка занял второе место в специальной категории.

Кузбасские команды выступят во всероссийском финале «Зарницы 2.0», который пройдет в сентябре в Волгоградской области

Фото: пресс-служба АПК