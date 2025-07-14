Марина Трофимова заняла пост замгубернатора Кузбасса по внутренней политике

Ранее Марина Трофимова руководила аппаратом кемеровской мэрии. Начинала работать в кемеровской школе №82 , следующей ступенькой в ее карьере стало теруправление Кировского района областной столицы, откуда она перешла в мэрию. Губернатор отметил большой опыт муниципальной службы своего нового заместителя.

«Вы организовывали масштабные проекты в сфере территориального общественного самоуправления, умеете слушать и слышать людей. Уверен, огромный опыт организаторской работы, высокая ответственность и креативный подход помогут вам в решении поставленных задач», – подчеркнул Илья Середюк.

Марина Трофимова родилась в 1972 году в столице Кузбасса. Выпускница КузГТУ, замужем, воспитывает двоих детей.

Фото: Илья Середюк/Telegram