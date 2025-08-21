Креативным индустриям, куда входит и разработка дизайнерской одежды, нынче уделяется много внимания. Для Кузбасса это один из перспективных путей экономической диверсификации.

«Создание и продвижение собственных брендов поможет обеспечить жителей не только качественными товарами, но и дополнительными рабочими местами», – отметил глава региона Илья Середюк.

Участники форума обсудили точки взаимодействия для развития моды в регионе. Кроме того, состоялся показ новых коллекций кузбасских дизайнеров. Одним из практических результатов форума станет дорожная карта по развитию модных индустрий в Кузбассе.

Фото: пресс-служба АПК