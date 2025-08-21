Новый министра здравоохранения Кузбасса рассказал, что главного врача Прокопьевской городской больницы отстранили от должности в связи с многочисленными жалобами медперсонала. Там при оперативной проверке вскрылись существенные нарушения. Не все в порядке и в Ижморской районной больнице, ситуация с этим медучреждением находится на личном контроле министра.

Что касается закупок, несколько процедур по заключению контрактов поставили на паузу, поскольку возникли сомнения в их целесообразности.

«Курируемая вами сфера здравоохранения требует постоянного внимания, и много возникает вопросов у кузбассовцев. Также жители региона ждут вдумчивой, решительной Вашей реакции», – обратился к главе областного минздрава Илья Середюк.

Фото: пресс-служба АПК