Библиотеку в Ленинске-Кузнецком оснастили современнейшим оборудованием и новой мебелью. Один из поступивших компьютеров адаптирован для посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, туда привезли потолочный проектор, песочную анимацию, шлем виртуальной реальности и интерактивный глобус. Также в библиотеку поступило около 5,3 тысяч книг, в том числе со шрифтом Брайля для незрячих людей. На модернизацию учреждения перечислили 8 млн рублей из федеральной казны.

«Мы продолжим улучшать библиотечную инфраструктуру Кузбасса, чтобы она соответствовала современным стандартам», – сообщил глава региона Илья Середюк.

В пресс-службе областного правительства отметили, что с 2008 года в Кузбассе открыли 59 модельных библиотек, 25 из них – по нацпроектам «Культура» и «Семья».

Фото: пресс-служба АПК