Двое жителей Кемеровской области получили высокие награды от Владимира Путина. Соответствующее распоряжение было подписано главой государства 16 августа.

Так, за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу была объявлена благодарность Президента РФ Ольге Акатьевой, консультанту управления по организационной работе департамента внутренней политики Губернатора Кемеровской области.

Также за заслуги в развитии металлургической промышленности и многолетнюю добросовестную работу Почетной грамотой Президента РФ был награжден Иван Прошунин, начальник управления по качеству крупного промышленного предприятия региона.