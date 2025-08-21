С помощью внедрения бережливых технологий удалось полностью или частично устранить более 30 производственных проблем, которые затягивали рабочий процесс в новокузнецкой компании «Промарадиатор-НК». В результате производство алюминиевых радиаторов ускорилось на 74%, а это влечет за собой потенциальный эффект в сумме около 5,5 млн рублей в год.

«Участие производителей Кузбасса в федеральном проекте «Производительность труда» позволяет сократить себестоимость, увеличить объем выручки и отгружаемой продукции без дополнительных финансовых затрат», — отметила заместитель председателя правительства – министр экономического развития Кузбасса Елена Галеева.

Оптимизацию производства помогли осуществить эксперты Регионального центра компетенций. В результате время на изготовление одного радиатора сократилось с 20 до 4 рабочих смен. Далее предприятие будет самостоятельно внедрять бережливые технологии на других участках производственного процесса.

Как отметили в пресс-службе областного правительства, федеральный проект «Производительность труда» входит в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика». Подать заявку на участие можно на ИТ-платформе производительность.рф.