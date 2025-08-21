«Взбудоражились министерства, главы территорий и диспетчеры»: Илья Середюк отметил положительную динамику после прямых эфиров

Илья Середюк сегодняшний прямой эфир начал с оценки того, что было сделано с момента прошлой онлайн-встречи с кузбассовцами. Напомним, она состоялась 31 июля. Губернатор отметил, что ему в соцсетях поступило 652 комментария, которые все без исключения были рассмотрены ведомствами и муниципальными властями, и лично им самим. Он подчеркнул, что меньше стало «футбола», когда специалисты, не желая рассматривать и решать проблему жителей, перенаправляли их в какие-то другие инстанции. В результате за истекшие три недели есть положительные результаты по многим вопросам.

– Буквально несколько примеров приведу. В поселке Барзас Березовского городского округа смонтировали водопропускную трубу на остановке по ул. Космической. Жители там жаловались, что из-за отсутствия системы водоотведения допускалась возможность перелива в дождливую погоду, пешеходная зона затапливалась. Курапов Евгений Михайлович, глава Березовского, мне отчитался, что эта работа выполнена. В Топках установили шесть остановочных павильонов, хотя, насколько я помню, вопрос звучал о конкретном павильоне на ул. Чехова. Но установили шесть, то есть работа не просто выполняется, ваши вопросы не просто решаются, но и масштабируются. В Новокузнецке Денис Ильин Павлович организовал субботник, на который пришло 90 человек на ул. Ноградской. Это хорошая инициатива. Ее нужно всячески поддерживать. По просьбе жителей усилен контроль за содержанием «Нашего парка» в поселке Металлплощадка Кемеровского муниципального округа. Я там, кстати, был лично в одни из выходных, видел, что парк содержится в хорошем состоянии. Как сообщил глава округа, ежедневно проводится уборка, установлено видеонаблюдение, – рассказал глава региона.

Подписаться на телеграм-канал губернатора