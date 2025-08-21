Крутую лестницу между проспектами в Кемерове отремонтируют в следующем году

Кемеровчанка пожаловалась, что крутая лестница от проспекта Октябрьский до Притомского проспекта находится в неудовлетворительном состоянии, причем никто ей не занимается на протяжении нескольких лет.

«Это сложнейшее сооружение, там серьезный уклон. Там необходим капитальный ремонт, реконструкция этой лестницы. Был отыгран аукцион, определен подрядчик на проектирование. В нынешнем году планируем выполнить проект и получить заключение экспертизы, а в 2026 году – заняться реконструкцией лестницы» – прокомментировал губернатор.

Илья Середюк поручил городским службам внимательно следить за текущим содержанием лестницы, особенно предстоящей зимой.