В Кузбассе запустили новый проект для дошкольников

Губернатора Кемеровской области во время прямого эфира в соцсетях спросили о том, будут ли в Кузбассе вводить «Уроки о важном» в детских садах, как это сделали в ряде регионов страны. Илья Середюк сообщил, что такие занятия ввели в 22 субъектах в качестве эксперимента. После опробации, если опыт признают положительным, распространится он по всей стране.

При этом Илья Середюк сообщил, что в Кузбассе запущен свой проект в дошкольных учреждениях.

– Он реализуется в порядка 60 детских садах. Называется он «Социально-культурные уроки». Не то, что о важном, но о таком, что для ребенка в этом возрасте необходимо знать, о мире, о жизни, о взаимоотношениях людей. Там мы рассказываем о героях Кузбасса, – подчеркнул глава региона.

