Илья Середюк пообещал кузбассовцам продолжить практику открытого диалога

Губернатор Кузбасса Илья Середюк заверил, что практика открытого диалога с населением будет продолжена. Об этом он сообщил во время прямого эфира в соцсетях, который прошел в четверг, 21 августа. Необходимость личного общения губернатора с населением показал и опрос, который Илья Середюк запустил во время эфира: 91% из почти двух тысяч человек, которые проголосовали, выбрали ответ «да».

В ходе эфира губернатор отметил положительные изменения в работе региональных ведомств: «Количество фактов «отфутболивания» людей снизилось. Ведомства начали реагировать на обращения оперативно и качественно. Решение многих хозяйственных вопросов требует времени и соблюдения технологических процессов. Важно объяснять это людям. Есть ряд вопросов, которые требуют выезда на место и обсуждения с жителями. В аккаунтах органов власти должна быть возможность написать комментарии, чтобы люди могли сообщить о проблеме. Наша задача — решать как можно больше вопросов, которые задают нам кузбассовцы».

В этот раз жители региона задали губернатору порядка 500 вопросов во всех социальных сетях. Наиболее популярными темами, которые волновали кузбассовцев, стали вопросы ЖКХ и благоустройства.

На вопросы, которые не успели прозвучать в прямом эфире, будут даны ответы профильными ведомствами. Запись трансляции доступна в социальных сетях губернатора Ильи Середюка («ВКонтакте», «Одноклассники») и в его телеграм-канале.