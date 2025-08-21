Илья Середюк призвал чиновников открыть комментарии для реального решения проблем жителей Кузбасса

На отсутствие возможности оставить комментарии на странице местной администрации пожаловались жители кемеровского поселка Кедровка.

«Обращаюсь ко всем. Завести телеграмм-канал и публиковать там победоносные посты – это, конечно, хорошо. Но жители ждут другого, а именно возможности обратной связи. Если мы завели по работе завели телеграмм-канал и намерены решать вопросы личных жителей, то комментарии нужно открывать. Не всегда они лицеприятные, и у меня так было поначалу. А сейчас в комментариях появляются слова благодарности. Но наша задача – не снимать благодарности, а решать как можно больше вопросов кузбассовцев», – отметил Илья Середюк.