Во время прямого эфира в соцсетях губернатору Кузбасса Илье Середюку поступил вопрос о строительстве скважины в поселке Андреевка Кемеровского округа. Жители населенного пункта поинтересовались, когда начнется подключение потребителей.

Губернатор связался с главой Кемеровского округа Дмитрием Павлом. По его словам, глубина скважины составляет порядка 150 метров, её уже пробурили. Здесь также предполагается система водоочистки. В настоящий момент готовность объекта – 70%, срок сдачи – 30 сентября.

Также руководители договорились о том, что подключать потребителей к системе водоснабжения начнут 15 октября.