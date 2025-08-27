Губернатор Кемеровской области Илья Середюк прибыл с рабочим визитом в Березовский. Одним из первых пунктов программы стало посещение отделения Кузбасской стоматологической поликлиники.

Как написал глава региона в своём телеграм-канале, недавно учреждение было перенесено в другое помещение, где был сделан современный ремонт.

«Пообщался с пациентами и врачами. Раньше, чтобы получить квалифицированную помощь, жителям приходилось ездить в Кемерово. Сейчас здесь не хватает детских стоматологов. Поручил главе города Евгению Курапову помочь главврачу с привлечением молодых специалистов», — написал Середюк.

Фото: телеграм-канал Ильи Середюка.