Губернатор Кемеровской области Илья Середюк прибыл с рабочим визитом в Березовский. Одним из первых пунктов программы стало посещение отделения Кузбасской стоматологической поликлиники.
Как написал глава региона в своём телеграм-канале, недавно учреждение было перенесено в другое помещение, где был сделан современный ремонт.
«Пообщался с пациентами и врачами. Раньше, чтобы получить квалифицированную помощь, жителям приходилось ездить в Кемерово. Сейчас здесь не хватает детских стоматологов. Поручил главе города Евгению Курапову помочь главврачу с привлечением молодых специалистов», — написал Середюк.
Фото: телеграм-канал Ильи Середюка.