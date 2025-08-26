Согласно Указу Президента РФ Владимира Путина № 548, подписанному 6 августа 2025 года, 14 работников предприятий СУЭК-Кузбасс удостоены высоких государственных наград за вклад в развитие угольной промышленности и многолетнюю добросовестную работу.

Работники, которые получат награды, имеют большой стаж в угольной промышленности, в том числе на предприятиях Компании. Они – пример профессионализма, рабочей стойкости и уверенности в своих решениях. Целеустремленность обладателей наград способствует перевыполнению плановых производственных показателей коллектива шахты или разреза, а ценный опыт помогает произвести работу не только качественно, но и с соблюдением всех правил безопасности.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени отмечены заместитель директора Управления дегазации и утилизации метана Юрий Баклушин, газорезчик машиностроительного завода «СИБ-ДАМЕЛЬ» Николай Батурин, электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования разреза «Заречный» Евгений Турка и подземный машинист горных выемочных машин шахты имени С. М. Кирова Сергей Безуглов. Напомним, что бригада Сергея один из лидирующих коллективов по проведению подготовительных работ. С начала текущего года бригада шахты подготовила более двух километров горных выработок.

Звание «Заслуженный шахтер Российской Федерации» получили подземный механик шахты имени С. М. Кирова Сергей Суворов, подземный горнорабочий очистного забоя шахты имени А.Д. Рубана Александр Дунин, машинист горных выемочных машин шахты «Талдинская-Западная-1» Олег Мальцев, подземный электрослесарь шахты «Талдинская-Западная-2» Виктор Бабинец, подземный электрослесарь Николай Кустов и заместитель главного инженера шахты имени В. Д. Ялевского Сергей Юрташкин, машинист бульдозера разреза «Заречный» Валерий Спиридонов, подземный горномонтажник Сергей Ткаченко и заместитель начальника подземного участка сервисного предприятия «Спецналадка» Александр Бабинов.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу водителю автомобиля АО «УПиР» Ивану Калинчук присвоено почётное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации».