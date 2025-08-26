Пять кузбасских проектов стали победителями конкурса Минстроя РФ

Победителями X Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды IV Конкурса для регионов ДФО Минстроя России стали пять проектов благоустройства: Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, Беловского, Киселевского, Прокопьевского, Мысковского городских округов. Совместно с Фондом Мельниченко СУЭК-Кузбасс приняла активное участие в разработке заявок на конкурс.

Итоги стали известны на торжественной церемонии вручения наград X Всероссийского Форума малых городов и исторических поселений в Казани. Отбор проектов-победителей проходил по ряду критериев: качество архитектурных решений, сохранение природной и исторической идентичности, востребованность среди жителей, соответствие федеральным программам и ожидаемый социально-экономический эффект. Премию победителям вручил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

– Огромная работа, проведенная за последние несколько лет, помогла не только создать еще больше комфортных, безопасных и красивых пространств, но и получить значительный экономический и социальный эффект. Благодаря ей по всей стране ежегодно обновляются дворы, парки, скверы, набережные и пешеходные улицы, обустраиваются детские и спортивные площадки, развиваются исторические территории, восстанавливаются объекты культурно-исторического наследия, воспитывается новое поколение архитекторов, градостроителей, проектировщиков, дизайнеров и урбанистов, – подчеркнул министр.

На федеральный грант в Ленинске-Кузнецком улица Пушкина превратится в удобный и живой элемент единой пешеходной сети общественных пространств. В городе Белово будет благоустроена центральная часть города – «Аллея Юности». Улица Весенняя в Киселевске станет новым центром притяжения, где природные мотивы найдут отражение в пространстве для жизни и отдыха. В Прокопьевске пройдет реконструкция второй очереди «Тырганского парка» – появятся смотровая площадка, веловокзал, скейтпарк и верёвочный парк. А в Мысках будет благоустроен центр города.

Для улучшения социальной инфраструктуры шахтерских городов Кузбасса угольщиками ведется планомерная работа по привлечению инвестиций из федерального бюджета на благоустройство. За последние пять лет реализовано пять проектов, а еще три сегодня находятся на стадии завершения – общая стоимость проектов 900 миллионов рублей.

Также федеральные гранты получили и другие горнодобывающие регионы Компании – в этом году привлечено около двух миллиардов рублей, которые помогут сделать жизнь в шахтерских моногородах и поселках еще комфортнее. Работники предприятий приняли активное участие в разработке мастер-планов и заявок на конкурс городов-победителей в Кузбассе, Красноярском, Хабаровском и Приморском краях, в республиках Хакасия и Бурятия.

Напомним, что Всероссийский конкурс организуется Минстроем России с 2018 года по поручению Президента России. В 2025 году изменились правила его проведения: теперь в нём могут участвовать малые города и опорные населённые пункты с численностью населения до 5 тысяч жителей, а также исторические поселения федерального и регионального значения.

Все поступившие на конкурс заявки были отобраны ведущими экспертами в области архитектуры и градостроительной политики. Реализация проектов-победителей во всех регионах России намечена на 2026-2027 годы.

Фото: Пресс-служба АО «СУЭК-Кузбасс»