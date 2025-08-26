Губернатор Кузбасса вручил награды работникам СУЭК-Кузбасс

В преддверии Дня шахтера губернатор Кузбасса Илья Середюк вручил награды работникам АО «СУЭК-Кузбасс». Он также посетил Центр подготовки и развития персонала и оценил работу многофункционального тренировочного комплекса для вспомогательных горноспасательных команд.

В рамках шахтерской недели глава региона лично поздравил горняков СУЭК-Кузбасс. Областных наград удостоились 24 человека: церемония награждения состоялась в ленинск-кузнецком Музее Шахтерской славы Кольчугинского рудника. Среди наград – золотые и серебряные нагрудные знаки «Шахтерская доблесть», медали «За веру и добро», «За служение Кузбассу», «За особый вклад в развитие Кузбасса», орден «За доблестный шахтерский труд». Памятным адресом Губернатора Кузбасса отмечена династия Румыниных, общий трудовой стаж которой составляет более 200 лет.

Кроме того, губернатор посетил многофункциональный тренировочный комплекс для ВКГ в Ленинске-Кузнецком и проследил за ходом тренировки из центра. Сам комплекс представляет собой отдельные модули-контейнеры, связанные между собой тамбурами и единым тренировочным маршрутом. Внутри размещены тренажеры, позволяющие приблизиться к максимально реальным условиям.

Глава региона высоко оценил современные образовательные лаборатории Центра подготовки и развития персонала АО «СУЭК-Кузбасс», оснащённые новейшим оборудованием, которое направлено на повышение уровня профессионализма и квалификации работников. Среди представленных объектов: учебно-тренировочный тренажёр «Виртуальная шахта», лаборатории с модулем дизель-гидравлического локомотива и макетом системы автоматизированного управления и контроля вентилятора главного проветривания.

– Угольная промышленность продолжает оставаться ключевым сектором региональной экономики. Шахтеры Кузбасса добывают более половины «черного золота» в России, а по особо ценным коксующимся маркам — свыше 65%. «СУЭК-Кузбасс» — очень надежная компания, которая внедряет цифровые технологии, активно реализует социальные программы в области образования, спорта и культуры. Благодарю вас за высокий профессионализм, за вклад каждого в промышленное развитие нашей страны, нашего региона. У угольной отрасли хорошие перспективы, мировое потребление угля не снижается. Важно развиваться и модернизировать производство, делать его экологичным, — сказал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Фото: Пресс-служба АО «СУЭК-Кузбасс»