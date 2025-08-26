Илья Середюк начал «Шахтерскую неделю» с Ленинска-Кузнецкого

Илье Середюку продемонстрировали многофункциональный тренировочный комплекс для горноспасателей на одном из угледобывающих предприятий. Там можно смоделировать любую возможную на шахте аварийную ситуацию. В условиях виртуальной реальности специалисты до автоматизма отрабатывают свои действия при ЧП. В разговоре с шахтерами глава региона затронул общую ситуацию в угольной отрасли.

«Обсудили перспективы угольной промышленности. А они у отрасли хорошие, мировое потребление угля не снижается. Важно развиваться и модернизировать производство, делать его экологичным», – сказал Илья Середюк.

Фото: Илья Середюк/Telegram

